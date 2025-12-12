        Суспільство

        “Крик душі”: аеророзвідник показав жахливі кадри зі знищеної росіянами Костянтинівки

        Галина Шподарева
        12 Грудня 2025 11:19
        Розбитий храм у Костянтинівці / Фото: Нацполіція
        Розбитий храм у Костянтинівці / Фото: Нацполіція

        Місто Костянтинівка, розташоване у 20 км від Краматорська на Донеччині, стрімко перетворюється на руїни. Українські захисники показали спалені багатоповерхівки, зруйнований дитячий садок та розбитий храм.

        Кадри опублікувала Нацполіція.

        Це — Костянтинівка. Місто, де до 2022 року проживали 78 179 людей, а сьогодні росіяни буквально стирають кожен квартал, кожну вулицю. І темп цього знищення — рекордний навіть для цієї війни — йдеться в повідомленні.

        Знімки зробив аеророзвідник бригади “Хижак” із позивним “Фанат”.

        “У Констасі вже немає живого місця. І все через країну 404. Колись велике працююче місто перетворилось на руїни. Крик душі”, — зазначає поліцейський.

        Знищена Костянтинівка, 12 грудня, 2025 рік / Фото: Нацполіція

