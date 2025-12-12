“Крик душі”: аеророзвідник показав жахливі кадри зі знищеної росіянами Костянтинівки

Місто Костянтинівка, розташоване у 20 км від Краматорська на Донеччині, стрімко перетворюється на руїни. Українські захисники показали спалені багатоповерхівки, зруйнований дитячий садок та розбитий храм.

Кадри опублікувала Нацполіція.

Це — Костянтинівка. Місто, де до 2022 року проживали 78 179 людей, а сьогодні росіяни буквально стирають кожен квартал, кожну вулицю. І темп цього знищення — рекордний навіть для цієї війни — йдеться в повідомленні.

Знімки зробив аеророзвідник бригади “Хижак” із позивним “Фанат”.

“У Констасі вже немає живого місця. І все через країну 404. Колись велике працююче місто перетворилось на руїни. Крик душі”, — зазначає поліцейський.