Що відбувається у Костянтинівці? 93-тя бригада показала фото зруйнованого міста

У місті Костянтинівка наразі перебувають 4 800 людей, повідомляє Командування Сухопутних військ із посиланням на Донецьку ОВА. Евакуація з міста ще можлива, але численні спалені автівки на виїзді з міста й на всіх основних дорогах вказують на те, наскільки небезпечними і важкими нині є евакуаційні операції. Та залишатися в місті цивільним — це небезпечніше. Ворог постійно скидає на житлові квартали керовані авіабомби з величезним зарядом і перетворює їх на осередки пекла на Землі. Кілька таких районів неподалік вулиці Громова можна побачити на фото.

Костянтинівка, листопад 2025 / Фото 93-тя ОМБр “Холодний яр”

Користуючись погодою, ворог намагається зайти у Костянтинівку, здійснюючи як піші штурми, так і пробує заїхати технікою. Утім, Сили Оборони, зокрема й воїни 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр на своїй ділянці фронту, протистоять окупантам і не дають їм наблизитися до міста впритул.