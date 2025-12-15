Як зараз виглядає Костянтинівка?

Бійці 93-ї бригади Холодний Яр продовжують тримати оборону в районі сіл з південної частини Костянтинівки й не пускати окупантів у місто.

“Поки ще є можливість фіксувати шалені руйнування, які завдають російські окупанти місту Костянтинівка, ми будемо фіксувати й показувати їх суспільству”, – йдеться у коментарі бригади до фото сучасної Констахи.

Так виглядає “звільнення” міста загарбниками / Фото 93 ОМБр Холодний Яр

Так виглядає «звільнення» міста загарбниками: на Костянтинівку скидають авіабомби, які руйнують цілі мікрорайони. Безперервне зудіння ворожих БПЛА змушує пішоходів завмирати під деревами й дахами. А нові вирви від артилерійських снарядів з’являються там, де кілька годин тому були рівні дороги. Самі ж шляхи повні згорілих автівок та підбитих наземних роботів. Поміж будинків з’являються свіжі могили – місцеві хоронять загиблих сусідів, тіла який не змогли чи не встигли вивезти.

За даними місцевої влади, в місті досі лишається близько 4300 мешканців, серед яких можуть бути і діти, яких батьки відмовляються евакуйовувати.