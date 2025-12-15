У Дніпрі викрито потужний шахрайський кол-центр

Прокурори Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра викрили та припинили діяльність шахрайського кол-центру, який обкрадав громадян через телефонне шахрайство.

Учасники схеми представлялися співробітниками банків, отримували конфіденційну інформацію та списували кошти з банківських рахунків потерпілих / Фото Дніпропетровська обласна прокуратура

В межах кримінального провадження було встановлено, що учасники шахрайської схеми представлялися співробітниками банків або державних установ і під виглядом надання послуг або перевірки рахунків отримували конфіденційну інформацію від потерпілих. В результаті вони списували кошти з банківських рахунків жертв і через довірених осіб знімали їх у готівковій формі.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 250 одиниць техніки, яка використовувалася для функціонування кол-центру, а також чорнові записи — так звані «скрипти», що свідчать про організовану діяльність шахраїв.

Досудове розслідування триває, кримінальне провадження порушено за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Зараз встановлюється повне коло осіб, причетних до функціонування незаконної мережі, а також ідентифікуються потерпілі.

Оперативний супровід здійснювали співробітники Східного регіонального управління ДПС України за силової підтримки прикордонного загону оперативного реагування «Дозор».