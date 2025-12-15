Уряд запускає оновлення наглядових рад ключових енергокомпаній: хто у списку

Кабінет міністрів розпочав відбір кандидатів до наглядових рад низки державних енергетичних підприємств. Формування нового складу органів управління планують завершити вже у січні.
Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.
Подробиці відбору до наглядових рад інформуватиме Міністерство економіки України.
Кандидатів відбиратимуть до наглядових рад до наступних компаній:
- ТОВ “Оператор газотранспортної системи України”;
- АТ “Українські розподільні мережі”;
- АТ “Оператор ринку”;
- ПАТ “Центренерго”;
- “Енергетична компанія України”;
- НАЕК “Енергоатом”;
- АТ “Укренерго”;
- АТ “Укргідроенерго”.
Формування нового складу наглядових рад очікують вже у січні.
Також 12 грудня стартував конкурс на чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК “Нафтогаз”.
“Головна мета – забезпечити прозорість, ефективність та контроль в управлінні компаніями енергетичного сектору”, – написала Свириденко.