Уряд запускає оновлення наглядових рад ключових енергокомпаній: хто у списку

На Одещині без світла залишаються 430 тисяч осель

В Україні через конвертаційний центр відмили понад 500 млн гривень з оборонних контрактів

Кабінет міністрів розпочав відбір кандидатів до наглядових рад низки державних енергетичних підприємств. Формування нового складу органів управління планують завершити вже у січні.