        Уряд запускає оновлення наглядових рад ключових енергокомпаній: хто у списку

        Галина Шподарева
        15 Грудня 2025 12:52
        НАЕК "Енергоатом" / Фото: energoatom.com.ua
        НАЕК "Енергоатом" / Фото: energoatom.com.ua

        Кабінет міністрів розпочав відбір кандидатів до наглядових рад низки державних енергетичних підприємств. Формування нового складу органів управління планують завершити вже у січні.

        Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

        Подробиці відбору до наглядових рад інформуватиме Міністерство економіки України.

        Кандидатів відбиратимуть до наглядових рад до наступних компаній:

        • ТОВ “Оператор газотранспортної системи України”;
        • АТ “Українські розподільні мережі”;
        • АТ “Оператор ринку”;
        • ПАТ “Центренерго”;
        • “Енергетична компанія України”;
        • НАЕК “Енергоатом”;
        • АТ “Укренерго”;
        • АТ “Укргідроенерго”.

        Формування нового складу наглядових рад очікують вже у січні.

        Також 12 грудня стартував конкурс на чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК “Нафтогаз”.

        “Головна мета – забезпечити прозорість, ефективність та контроль в управлінні компаніями енергетичного сектору”, – написала Свириденко.


