Директор НАБУ: операція “Мідас” почалася з викриття “бек-офісів” у центрі Києва

Операція «Мідас» розпочалася понад два роки тому, коли детективи НАБУ почали відстежувати діяльність так званих «бек-офісів» – місць, де поза офіційними структурами обговорювали контракти, вплив на посадовців і розподіл хабарів. Про це пише Українська правда з посиланням на інтерв’ю Семена Кривоноса в ефірі програми УП.Чат.

За словами Кривоноса, такі приміщення є організованими місцями для обговорення впливу на державні установи, укладення угод і подальшої легалізації неправомірної вигоди. Він навів приклад операції «Чисте місто», коли особи, не пов’язані з Київрадою, фактично впливали на розподіл комунального майна столиці.

Правоохоронці отримали оперативну інформацію про «бек-офіс» на Софійській площі, де збиралися учасники групи. Саме там, за даними НАБУ, відбувалася легалізація коштів, отриманих із державних підприємств і бюджетних програм. Після цього детективи почали оперативно-розшукову справу під кодовою назвою «Мідас».

Операція тривала 15 місяців і охоплювала мережу приміщень, де проводилися конспіративні зустрічі. Усі аудіозаписи, які зараз звучать у суді, здобуті в різних локаціях. Кривонос зазначив, що учасники угруповання активно застосовували контрспостереження і могли фіксувати співробітників бюро.

За його словами, фігуранти незаконно використовували систему «Безпечне місто», щоб відстежувати рух службових автомобілів НАБУ. Слідство встановлює, хто саме переглядав ці дані і чи отримували зловмисники підтримку від окремих працівників правоохоронних органів.

Кривонос підтвердив, що учасники групи постійно змінювали телефони, локації та канали зв’язку, намагаючись уникнути спостереження. Він утримався від детальних пояснень, щоб «не давати іншим порад, як протидіяти слідству».

В окремому епізоді детективи встановили, що «бек-офіс» на Софійській площі діяв під контролем одного зі співорганізаторів, який мешкав у будинку на Грушевського, 9а. Саме з цією особою, за даними слідства, учасники угруповання узгоджували ключові рішення.

Кривонос додав, що у цій частині операції важливу роль відіграв детектив Руслан Магамедрасулов, а всі слідчі дії проводилися виключно на підставі рішень суду. Він також зазначив, що ефективність розслідування стала можливою завдяки тісній співпраці НАБУ і САП.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ провело серію обшуків, зокрема, у бізнесмена та співзасновника студії «Квартал-95» Тимура Міндіча, у міністра юстиції Германа Галущенка, а також в “Енергоатомі”. Того ж дня Бюро повідомило про викриття масштабної корупційної схеми розкрадання коштів у сфері енергетики та оприлюднило аудіозаписи розмов фігурантів.

У межах розслідування про підозру повідомлено сімом особам. Серед них – бізнесмен Тимур Міндіч, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор «Енергоатому» Дмитро Басов та четверо учасників так званого «бек-офісу» з легалізації коштів: Олександр Цукерман, Ігор Фурсенко, Леся Устименко та Людмила Зоріна. За даними журналістів, усі фігуранти мають кодові імена, зафіксовані на плівках НАБУ: «Карлсон», «Рокет», «Тенор», «Шугармен», «Рьошик».

П’ятьох підозрюваних затримано, ще двоє – Міндіч та Цукерман – виїхали за кордон.