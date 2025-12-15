        Кримінал

        У Сіднеї під час масової стрілянини загинув емігрант з України, який пережив Голокост

        Галина Шподарева
        15 Грудня 2025 08:53
        Місце теракту в Сіднеї / Фото: Daily Mail
        Місце теракту в Сіднеї / Фото: Daily Mail

        У неділю, 14 грудня, на пляжі в австралійському Сіднеї сталася стрілянина під час святкування Хануки. Загинули 15 людей. Поранення дістали ще кілька осіб, зокрема двоє поліцейських, стан яких оцінюють як серйозний, але стабільний. Вік жертв — від 10 до 87 років.

        Про це пише Reuters.

        Однією з жертв стрілянини в Сіднеї, за даними видання Australian, став емігрант з України Алекс Клейтман, який пережив Голокост. Його дружина розповіла, що почула гучний “гуркіт”, а потім побачила, як чоловік впав на землю.

        “Він приїхав на пляж Бонді, щоб відсвяткувати Хануку, для нас це завжди було дуже гарне свято, протягом багатьох років”, — розповіла жінка.

        Лариса Клейтман / Фото: Daily Mail

        Як пише Australian, Алекс Клейтман пережив Голокост разом зі своєю матір’ю та молодшим братом у Сибіру, а згодом разом із дружиною емігрував з України до Австралії. Вони прожили у шлюбі 57 років. Раніше він працював цивільним інженером.

        За даними ЗМІ, стрілянину на святкуванні Хануки на пляжі в Сіднеї 14 грудня влаштували батько й син. 50-річного нападника убили на місці, його 24-річний син перебуває в критичному стані в лікарні. Злочин розслідують як теракт. Загалом на заході зі святкування Хануки на сіднейському пляжі перебувало близько тисячі людей.

        Поліція та медики на місці стрілянини в Сіднеї / Фото: Daily Mail

