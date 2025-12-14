На сході Польщі виявили частини дрона, який міг порушити повітряний простір країни

У Польщі, в Люблінському воєводстві, виявили уламки об’єкта, який попередньо ідентифікують як безпілотник. На місці працюють правоохоронні та військові служби.

Про це повідомляє Polsat News. За даними поліції Люблінського воєводства, близько 13:00 у населеному пункті Желі́зна Радзинського повіту чоловік під час прогулянки лісом помітив частини об’єкта, що нагадують дрон. Територію одразу взяли під охорону поліцейські з повітової комендатури поліції в Радзині-Підляському.

Правоохоронці повідомили відповідні служби, зокрема Військову жандармерію в Бялій-Підляській та окружну прокуратуру в Радзині-Підляському. За попередніми даними, знайдений об’єкт може бути одним із безпілотників, які порушили повітряний простір Польщі в ніч з 9 на 10 вересня.

Як нагадує Polsat News, у ніч на 10 вересня російські дрони вторглися в повітряний простір Польщі та НАТО. Спочатку повідомлялося про 19 безпілотників, згодом — про 21. Частину з них польські військові за підтримки союзників збили. Упродовж наступних тижнів уламки дронів знаходили в кількох воєводствах, найбільше — саме в Люблінському.

10 вересня Польща звернулася до НАТО з проханням активувати статтю 4 Північноатлантичного договору, а вже наступного дня відбулися консультації союзників. Пізніше президент Польщі скликав Раду національної безпеки, а 12 вересня з ініціативи Варшави пройшло позачергове засідання Ради Безпеки ООН.

Того ж дня генеральний секретар НАТО Марк Рютте та верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич оголосили операцію «Східна варта», метою якої є суттєве посилення протиповітряної оборони східного флангу Альянсу, передусім Польщі. У її межах союзники направили до країни додаткову техніку та військові підрозділи.