На Закарпатті контрабандисти намагалися переправити сигарети до Угорщини, закидаючи їх на ходу у вагон потяга

Митники викрили неординарну спробу незаконного вивезення тютюнових виробів з України — сигарети закидали у пасажирський потяг під час його руху. Йдеться про спробу переміщення безакцизної продукції до Угорщини.

Контрабанда «на ходу»: митники викрили спробу вивезення понад тисячі пачок сигарет / Фото: ДМСУ

Про це повідомила Державна митна служба України, зазначивши, що інцидент стався під час супроводу пасажирського потяга «Київ — Будапешт» посадовими особами митного поста «Чоп-залізничний» Закарпатської митниці. За даними митників, громадянка України намагалася незаконно перемістити тютюнові вироби через кордон поза митним контролем.

Для здійснення протиправної схеми були залучені невстановлені особи, які під час руху потяга закинули сумку з сигаретами у вагон, де перебувала жінка. В іншому вагоні знаходилися митники та прикордонники, які зафіксували правопорушення.

Громадянку разом із сумкою з сигаретами доставили на вокзал для оформлення матеріалів. Загалом митники виявили 1020 пачок сигарет різних торговельних марок, зокрема Compliment Violet, Compliment Blue, Lifa Strawberry та Lifa Menthol, без акцизних марок України.

За фактом порушення складено протокол за ч. 1 ст. 482 Митного кодексу України. Також до територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області направлено повідомлення про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 Кримінального кодексу України.