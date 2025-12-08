        Суспільство

        Водій з Волині намагався ввезти через “зелений коридор” ноутбуки на 1 млн грн — митники вилучили техніку

        Сергій Бордовський
        8 Грудня 2025 10:59
        У пункті пропуску «Шегині–Медика» митники виявили партію вживаної комп’ютерної техніки вартістю близько 1 мільйона гривень. Її намагалися ввезти з Польщі через «зелений коридор».

        Митники затримали 179 уживаних ноутбуків та системні блоки, ввезені через «зелений коридор» / Фото: ДМСУ

        Державна митна служба України повідомила, що у пункт пропуску «Шегині–Медика» прибув Volkswagen Crafter під керуванням 39-річного мешканця Волині. Водій обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», однак під час огляду виявили незадекларовану партію техніки.

        У транспортному засобі митники знайшли 179 вживаних ноутбуків і 4 уживані системні блоки. Орієнтовна вартість вилученої техніки становить близько 1 мільйона гривень.

        За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.


