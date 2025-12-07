УПЛ: Через проблеми зі світлом “Металіст 1925” може отримати технічну поразку

Матч 15-го туру чемпіонату України між “Металістом 1925” і “Вересом” було достроково зупинено в Житомирі через серйозні проблеми з освітленням на стадіоні, і тепер господарям загрожує технічна поразка, пише Суспільне Спорт.

Під час номінально домашнього поєдинку для “Металіста 1925”, який проходив у Житомирі, виникли перебої з електроенергією. Головний арбітр Віталій Романов змушений був двічі призупиняти матч – спочатку на 10-й, а потім на 18-й хвилині. Після третього виходу команд на поле освітлення знову зникло, і арбітр ухвалив рішення завершити гру вже на 20-й хвилині.

Згодом стало відомо, що в неділю, 7 грудня, відновити матч не вдасться. Після офіційної зупинки зустрічі відбулася робоча нарада за участі представників обох клубів, арбітрів і делегата матчу. За інформацією YouTube-каналу ТаТоТаке, керівництво “Вереса”, посилаючись на пункт 6 статті 10 Регламенту УПЛ, заявило, що команді господарів може бути зарахована технічна поразка з рахунком 0:3 у разі незабезпечення належних умов для проведення гри.

Спортивний директор “Вереса” Юрій Габовда наголосив, що його команда погодилася дати останній шанс дограти матч, однак після третього відключення світла подальше очікування втратило сенс. За його словами, варіант догравання в понеділок, 8 грудня, “Верес” не розглядав через логістичні проблеми, тож остаточне рішення має бути ухвалене відповідними інстанціями.

Натомість віцепрезидент “Металіста” Юрій Коротун у коментарі для УПЛ ТБ заявив, що клуб готуватиме звернення до КДК УПЛ. За його словами, з боку господарів усі умови для проведення матчу були виконані, а вплинути на ситуацію з відключенням електроенергії не міг ніхто. Керівництво харківського клубу наполягає на тому, щоб поєдинок було дограно.

У разі присудження “Вересу” технічної перемоги рівненський клуб підніметься на дев’яту позицію в турнірній таблиці, обійшовши львівські “Карпати”. Турнірне становище “Металіста 1925” при цьому не зміниться: команда залишиться на восьмому місці з 21 очком.