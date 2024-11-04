Спорт

В Українській Прем’єр-лізі закінчився 12-й тур змагань: результати
4 Листопада 2024 21:56
читать на русском →
упл, футбол
Футбольний матч "Олександрія" – "Полісся" / Фото: ФК "Олександрія"

Упродовж трьох ігрових днів з 2 по 4 листопада відбулися вісім поєдинків чемпіонату України.

Тур УПЛ розпочався у Львові матчем “Карпат” та “Лівого Берега”, а завершився поєдинком луганської “Зорі” та ЛНЗ, повідомляє “Суспільне спорт”.

Лідерство у УПЛ після 12 туру ділять два клуби: “Олександрія” та “Динамо”, у яких по 29 очок у турнірній таблиці.

УПЛ 2024/25: всі результати 12-го туру

  • “Карпати” — “Лівий Берег” 3:0
  • “Шахтар” — “Чорноморець” 2:1
  • “Ворскла” — “Колос” 0:1
  • “Олександрія” — “Полісся” 1:0
  • “Динамо” — “Інгулець” 5:2
  • “Оболонь” — “Верес” 0:0
  • “Кривбас” — “Рух” 1:1
  • “Зоря” — ЛНЗ 1:2

Турнірна таблиця УПЛ після 12 турів

  1. “Динамо” — 29 очок (11 матчів), 27:8 (різниця м’ячів)
  2. “Олександрія” — 29 очок (11), 18:7
  3. “Шахтар” — 23 очки (11), 28:11
  4. “Полісся” — 22 очки (11), 19:8
  5. “Карпати” — 18 очок (12), 15:14
  6. “Кривбас” — 18 очок (11), 12:10
  7. ЛНЗ — 18 очок (12), 15:17
  8. “Рух” — 15 очок (11), 16:7
  9. “Зоря” — 15 очок (12), 12:14
  10. “Верес” — 12 очок (12), 12:16
  11. “Чорноморець” — 12 очок (12), 8:13
  12. “Колос” — 12 очок (12), 7:9
  13. “Ворскла” — 10 очок (12), 11:18
  14. “Лівий берег” — 8 очок (12), 4:17
  15. “Оболонь” — 6 очок (12), 5:26
  16. “Інгулець” — 5 очок (12), 9:23

13-й тур Української Прем’єр-ліги розпочнеться у п’ятницю, 8 листопада, з матчу “Чорноморця” й “Ворскли”. Закриватиме програму чемпіонату України поєдинок між “Динамо” та “Полісся” у неділю, 10 листопада.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Листопада 2024 21:22

У Курській області кількість північнокорейських військових збільшилася до 11 тисяч, – Зеленський
4 Листопада 2024 20:39

Німеччина надає Україні 200 млн євро зимової допомоги
4 Листопада 2024 20:08

Кабмін подав у Раду законопроєкт про ліквідацію МСЕК
4 Листопада 2024 19:14

The Korea Herald: Росія платитиме військовим із КНДР по 2000 доларів на місяць
4 Листопада 2024 18:34

Поліція показала відео моменту удару РФ по супермаркету у Харкові 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
усі думки