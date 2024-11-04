В Українській Прем’єр-лізі закінчився 12-й тур змагань: результати

Упродовж трьох ігрових днів з 2 по 4 листопада відбулися вісім поєдинків чемпіонату України.

Тур УПЛ розпочався у Львові матчем “Карпат” та “Лівого Берега”, а завершився поєдинком луганської “Зорі” та ЛНЗ, повідомляє “Суспільне спорт”.

Лідерство у УПЛ після 12 туру ділять два клуби: “Олександрія” та “Динамо”, у яких по 29 очок у турнірній таблиці.

УПЛ 2024/25: всі результати 12-го туру

“Карпати” — “Лівий Берег” 3:0

“Шахтар” — “Чорноморець” 2:1

“Ворскла” — “Колос” 0:1

“Олександрія” — “Полісся” 1:0

“Динамо” — “Інгулець” 5:2

“Оболонь” — “Верес” 0:0

“Кривбас” — “Рух” 1:1

“Зоря” — ЛНЗ 1:2

Турнірна таблиця УПЛ після 12 турів

“Динамо” — 29 очок (11 матчів), 27:8 (різниця м’ячів) “Олександрія” — 29 очок (11), 18:7 “Шахтар” — 23 очки (11), 28:11 “Полісся” — 22 очки (11), 19:8 “Карпати” — 18 очок (12), 15:14 “Кривбас” — 18 очок (11), 12:10 ЛНЗ — 18 очок (12), 15:17 “Рух” — 15 очок (11), 16:7 “Зоря” — 15 очок (12), 12:14 “Верес” — 12 очок (12), 12:16 “Чорноморець” — 12 очок (12), 8:13 “Колос” — 12 очок (12), 7:9 “Ворскла” — 10 очок (12), 11:18 “Лівий берег” — 8 очок (12), 4:17 “Оболонь” — 6 очок (12), 5:26 “Інгулець” — 5 очок (12), 9:23

13-й тур Української Прем’єр-ліги розпочнеться у п’ятницю, 8 листопада, з матчу “Чорноморця” й “Ворскли”. Закриватиме програму чемпіонату України поєдинок між “Динамо” та “Полісся” у неділю, 10 листопада.