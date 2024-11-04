В Українській Прем’єр-лізі закінчився 12-й тур змагань: результати

Упродовж трьох ігрових днів з 2 по 4 листопада відбулися вісім поєдинків чемпіонату України.
Тур УПЛ розпочався у Львові матчем “Карпат” та “Лівого Берега”, а завершився поєдинком луганської “Зорі” та ЛНЗ, повідомляє “Суспільне спорт”.
Лідерство у УПЛ після 12 туру ділять два клуби: “Олександрія” та “Динамо”, у яких по 29 очок у турнірній таблиці.
УПЛ 2024/25: всі результати 12-го туру
- “Карпати” — “Лівий Берег” 3:0
- “Шахтар” — “Чорноморець” 2:1
- “Ворскла” — “Колос” 0:1
- “Олександрія” — “Полісся” 1:0
- “Динамо” — “Інгулець” 5:2
- “Оболонь” — “Верес” 0:0
- “Кривбас” — “Рух” 1:1
- “Зоря” — ЛНЗ 1:2
Турнірна таблиця УПЛ після 12 турів
- “Динамо” — 29 очок (11 матчів), 27:8 (різниця м’ячів)
- “Олександрія” — 29 очок (11), 18:7
- “Шахтар” — 23 очки (11), 28:11
- “Полісся” — 22 очки (11), 19:8
- “Карпати” — 18 очок (12), 15:14
- “Кривбас” — 18 очок (11), 12:10
- ЛНЗ — 18 очок (12), 15:17
- “Рух” — 15 очок (11), 16:7
- “Зоря” — 15 очок (12), 12:14
- “Верес” — 12 очок (12), 12:16
- “Чорноморець” — 12 очок (12), 8:13
- “Колос” — 12 очок (12), 7:9
- “Ворскла” — 10 очок (12), 11:18
- “Лівий берег” — 8 очок (12), 4:17
- “Оболонь” — 6 очок (12), 5:26
- “Інгулець” — 5 очок (12), 9:23
13-й тур Української Прем’єр-ліги розпочнеться у п’ятницю, 8 листопада, з матчу “Чорноморця” й “Ворскли”. Закриватиме програму чемпіонату України поєдинок між “Динамо” та “Полісся” у неділю, 10 листопада.