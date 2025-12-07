Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили свої романтичні стосунки

Американська співачка Кеті Перрі та колишній прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо стали “Instagram official”, опублікувавши спільні фото і відео з поїздки до Японії, на тлі чуток про романтичні стосунки, пише BBC.

Кеті Перрі виклала серію світлин і відео з Японії під час свого світового туру Lifetimes Tour. На одному з фото Перрі та Трюдо роблять селфі, притулившись обличчями, на іншому відео вони разом куштують суші. Підпис до публікації був коротким: “Tokyo times on tour and more”.

Ні співачка, ні політик публічно не прокоментували своїх стосунків, однак чутки про роман між ними ширяться вже кілька місяців. Раніше Трюдо бачили на концерті Перрі, а минулого місяця їх сфотографували в Парижі, де вони трималися за руки перед тим, як сісти в автомобіль. Ця поява співпала з 41-м днем народження Перрі та, ймовірно, стала їхнім першим публічним виходом як пари.

Раніше цього тижня Трюдо також перепостив спільне фото з Перрі разом із колишнім прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісіда та його дружиною Юко. У дописі він подякував Кісіді за дружбу та відданість міжнародному правопорядку.

Під час недавнього концерту в Лондоні співачка, ймовірно, натякнула на зміни в особистому житті. Коли один із фанатів зробив їй пропозицію зі сцени, Перрі пожартувала: “Шкода, що ти не спитав мене 48 годин тому” — це сталося вже після появи перших спільних фото з Трюдо в мережі.

Раніше Кеті Перрі перебувала у тривалих стосунках з актором Орландо Блумом, з яким має доньку. Пара розійшлася влітку. Джастін Трюдо був одружений із Софі Грегуар протягом 18 років, вони розлучилися у 2023 році й мають трьох дітей.

Він очолював уряд Канади з 2015 до 2025 року.