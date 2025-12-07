Кузьмука звільнили з посади. Він, як виявилося, був в ТрО ще з 2022 року

Колишнього міністра оборони часів Леоніда Кучми і колишнього нардепа від Партії регіонів Олександра Кузьмука після публікацій у ЗМІ звільнили з посади позаштатного радника командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.

Про це повідомляють Сили територіальної оборони ЗСУ.

“Генерал армії Олександр Кузьмук був призначений позаштатним радником командувача Сил ТрО ЗСУ відповідним наказом від 14.10.2022 року.

Згідно із сьогоднішнім рішенням командувача Сил ТРО ЗСУ, Олександр Кузьмук звільнений з позиції позаштатного радника”.

У повідомленні не вказується, за що саме звільнено Кузьмука.

6 грудня Сили територіальної оборони ЗСУ поширили повідомлення про те, що Олександр Кузьмук вручив військовослужбовцям сил ТрО відомчі відзнаки та цінні подарунки.