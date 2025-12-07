В Укренерго попередили про відключення електроенергії по всій Україні 8 грудня

За інформацією Укренерго, завтра, 8 грудня, в усіх регіонах України протягом доби застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих ракетно-дронових атак по енергооб’єктах.

Графіки погодинних відключень світла діятимуть з 00:00 до 23:59 в обсязі від 2,5 до 4 черг. У цей самий період будуть застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

В Укренерго наголошують, що час і обсяг обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі, та закликають стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

Також енергетики просять громадян ощадливо використовувати електроенергію у години, коли вона подається за графіком.