Синєгубов пояснив, чому у Харкові не діють графіки відключень світла

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов пояснив, чому обласний центр не потрапляє до графіків планових відключень електроенергії. Причина – Харків розташований у 20-кілометровій зоні від лінії фронту, яку не відключають від живлення.

Про це пише Медіа група “Об’єктив”.

За словами Синєгубова, Харків входить у 20-кілометрову зону, яку не відключають від електропостачання, на що є відповідні розпорядження.

“Це пов’язано з наявністю мереж. Це виключно технічне питання, по-перше, і друге – це 20-кілометрова зона. Тому Харків входить в цю 20-кілометрову зону. Далі, по 12 годин – це не планові відключення, це аварійні відключення. Таке може бути якщо сталася аварія, критичні пошкодження і ми відновлюємо. Умовно кажучи, громада або той чи інший населений пункт знаходяться у блекауті. У нас було, наприклад, по всій Харківській області в ніч з п’ятниці на суботу два тижні тому, дві області – Донецька та Харківська, опинились у повному блекауті. На це є об’єктивні причини – наслідки обстрілів”, – пояснив Синєгубов.

За словами очільника ОВА, у разі, якщо впроваджують планові відключення світла, на Харківщині діють щонайменше чотири, може бути й шість черг.

“Намагаємося так, щоб світла не було у людей більше, ніж 4-5 годин максимум. Далі є обмеження і для промислових споживачів, і для бізнесу”, – зазначив голова ОВА.