Сили оборони стримують російський наступ: 78 бойових зіткнень від початку доби

Сили оборони продовжують вживати заходів для недопущення просування російських військ углиб української території. Від початку доби зафіксовано 78 бойових зіткнень, повідомив Генштаб ЗСУ.

Під ворожим артилерійським вогнем опинилися прикордонні громади Чернігівської та Сумської областей, зокрема Клюси, Заріччя, Богданове, а також Кореньок, Бобилівка, Яструбщина, Шалигине, Бунякине.

На Північно–Слобожанському та Курському напрямках противник здійснив 79 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. На Південно–Слобожанському напрямку триває відбиття двох атак у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку наступальних дій ворог не проводив. На Лиманському — армія РФ здійснила сім штурмів поблизу Греківки, Дерилового, Зарічного, Мирного та в напрямках Олександрівки й Ставків. Одне зіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки біля Ямполя та Серебрянки. На Краматорському напрямку противник безуспішно намагався прорвати оборону в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 штурмів у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки та в бік Костянтинівки, Іванопілля, Новопавлівки, Софіївки. Два бої тривають.

Найбільша інтенсивність бойових дій зберігається на Покровському напрямку: російські війська здійснили 27 спроб потіснити українських захисників у бік Нового Шахового, Нового Донбасу, Білицького, Родинського, Мирнограду, Молодецького, Новопавлівки, а також біля Новоекономічного, Котлиного, Удачного, Дачного. Відбито 21 атаку, шість боєзіткнень тривають.

На Олександрівському напрямку українські воїни відбили дев’ять штурмів у районах Ялти, Соснівки, Вербового, Злагоди, Красногірського, Привільного, Солодкого. На Гуляйпільському напрямку сталося 13 боєзіткнень, п’ять із них тривають. На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві безуспішні атаки в бік Новоандріївки та Приморського.

На Придніпровському напрямку російські війська безуспішно намагалися наблизитися до українських підрозділів біля Антонівського мосту. На інших напрямках — без суттєвих змін.