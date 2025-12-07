Загинув поранений на Куп’янщині поліцейський Анатолій Петік

Про це повідомляє ГУНП у Харківській області. Старший сержант поліції Анатолій Петік помер у лікарні після тяжкого поранення, отриманого 19 листопада під час виконання бойового завдання на Куп’янському напрямку.

За інформацією правоохоронців, унаслідок атаки російського дрона помічник чергового чергової частини штабу полку поліції особливого призначення ГУНП у Харківській області зазнав тяжких травм. Того дня поранення дістали троє поліцейських, серед них і Анатолій Петік. Понад два тижні медики боролися за його життя, однак сьогодні вночі серце 34-річного правоохоронця зупинилося.

Анатолій Петік народився у селі Феськи Золочівської громади. Майже 15 років він присвятив службі в органах внутрішніх справ. У 2016 році долучився до батальйону поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Харківській області. Від початку повномасштабного вторгнення боронив кордони та незалежність України на найгарячіших ділянках фронту.

У загиблого залишилися мати, дружина та 9-річна донька. Особовий склад поліції Харківщини висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого правоохоронця.

Загибель Анатолія Петіka стала непоправною втратою для рідних, побратимів і колег. Вічна памʼять і шана Герою.