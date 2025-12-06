Зеленський повідомив про “довгу й змістовну” розмову з Віткоффом і Кушнером щодо припинення війни

Президент Володимир Зеленський повідомив про тривалу телефонну розмову зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, у якій також брали участь міністр оборони Рустем Умєров та генерал Андрій Гнатов. Про це глава держави написав у своєму дописі.

За словами президента, під час розмови сторони обговорили багато аспектів і «доволі швидко» пройшлися по ключових питаннях, які можуть гарантувати завершення кровопролиття, зняття загрози третього вторгнення Росії, а також ризиків невиконання Москвою своїх обіцянок у майбутньому.

Зеленський наголосив, що Україна налаштована й надалі чесно працювати з американською стороною, щоб «реально принести мир». Він зазначив, що сторони домовилися про наступні кроки та формати подальших розмов з Америкою, і подякував президенту Дональду Трампу за «такий інтенсивний підхід до перемовин».

Глава держави додав, що чекає від Рустема Умєрова та генерала Андрія Гнатова детального звіту за підсумками контакту. За його словами, не всі питання можна обговорити телефоном, тож над ідеями й пропозиціями потрібно окремо попрацювати з командами. Зеленський підкреслив, що український підхід полягає в тому, що кожне важливе рішення для миру, безпеки та відбудови має бути таким, що «здатне спрацювати» на практиці.