Кіберкорпус ГУР атакував російську компанію “Елтранс+”: знищено 165 ТБ даних — ЗМІ

У ніч на 6 грудня кіберкорпус ГУР спільно з BO Team провів масштабну атаку на інфраструктуру російської групи компаній “Елтранс+”.

Як повідомили Суспільному джерела в українській розвідці, кіберкорпус Головного управління розвідки Міністерства оборони України разом із BO Team здійснив одну з наймасштабніших операцій проти російського логістичного сектору.

У результаті атаки було деактивовано понад 700 комп’ютерів і серверів, видалено понад 1000 користувачів та знищено або зашифровано 165 терабайтів критично важливих даних. Поза роботою залишилися системи контролю доступу, відеонагляду, резервного копіювання та мережеве обладнання.

Також усі сайти компанії нині відображають «вітання» російським користувачам з Днем Збройних сил України.

Група компаній “Елтранс+” входить до топ-10 найбільших митних представників та експедиторів РФ, обслуговує понад 5000 компаній і працює в сфері міжнародних перевезень і митного оформлення. За даними джерел, вона також доставляє підсанкційні товари та електронні комплектуючі з Китаю для потреб російського військово-промислового комплексу.

Як зазначили співрозмовники, наслідки кібератаки суттєво вплинуть на операційну діяльність групи компаній та її здатність виконувати логістичні функції для російських структур.