Цієї ночі збито та подавлено 615 повітряних цілей під час масованої атаки рф

Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбиття однієї з найбільших масованих атак РФ: у ніч на 6 грудня було збито та подавлено 615 повітряних цілей. Росія застосувала понад 700 дронів і ракет різних типів, атака триває.

Інфографіка ПС ЗСУ

У ніч на 6 грудня Росія завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши ударні безпілотники та ракети різного базування. Радіотехнічні війська загалом виявили та супроводили 704 повітряні цілі – 51 ракету, серед яких 17 балістичних, і 653 безпілотники різних типів.

За даними Повітряних сил, ворог атакував:

653 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» та іншими, запущеними з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та з Чауди у тимчасово окупованому Криму;

3 аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» (пуски з Рязанської та Тамбовської областей РФ);

34 крилатими ракетами Х-101/«Іскандер-К»/«Калібр» (пуски з Ростовської області РФ та акваторії Чорного моря);

14 балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 (пуски з Брянської, Ростовської областей, Краснодарського краю РФ і тимчасово окупованого Криму).

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та сили безпілотних систем відбивали повітряний напад протягом ночі.

Станом на 10:00 ППО збила або подавила 615 повітряних цілей:

585 ударних БпЛА Shahed, «Гербера» та інших типів;

29 крилатих ракет Х-101/«Іскандер-К»/«Калібр»;

1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23.

Зафіксовано влучання ракет та 60 ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у трьох точках. Атака триває, у повітрі все ще перебувають ворожі безпілотники. Повітряні сили закликають громадян дотримуватися правил безпеки.