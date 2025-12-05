Напередодні Дня Святого Миколая в Україну повернулися ще семеро дітей

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму дописі в соцмережах повідомив про повернення в Україну семи дітей віком від 8 до 16 років у межах ініціативи Президента Bring Kids Back Ua.

За словами омбудсмана, повернення стало можливим завдяки роботі команди Офісу Омбудсмана, яка тривалий час координувала юридичні, організаційні та логістичні дії, а також шукала фінансування й цілодобово контролювала всі етапи процесу. Дмитро Лубінець також подякував Першій леді США Меланії Трамп за гуманітарну підтримку українських ініціатив у питанні повернення дітей.

Серед врятованих – хлопець з Херсонщини, який мав тимчасово залишитися у бабусі, але провів роки на тимчасово окупованій території. Окупаційні структури планували оформити документи для його передачі до інтернату, однак дитину вдалося повернути матері. Двоє братів-близнюків після смерті матері на території Росії опинилися у тамтешньому інтернаті, а тепер возз’єдналися з рідною тіткою в Україні.

Також додому повернули хлопця, який виїхав до Європи разом із батьком, але зрештою опинився в Росії у родичів, і дівчинку з Харківщини, яка пережила поранення, загибель батька та загрозу примусового усиновлення у російську сім’ю. Один із повернутих дітей незабаром святкуватиме свої 17 років уже разом із рідними.

В Офісі Омбудсмана наголошують, що після повернення діти отримують всебічний супровід – психологічну і соціальну підтримку та допомогу з адаптацією до нормального життя в Україні.

Дмитро Лубінець закликав громадян повідомляти про відомі їм випадки депортації або примусового переміщення українських дітей. Звернутися можна до Офісу Омбудсмана в Києві на вулиці Інститутській, 21/8, електронною поштою hotline@ombudsman.gov.ua або за телефонами 0800 50 17 та 044 299 74 08.