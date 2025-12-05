На Закарпатті засудили організатора “бізнеса на ухилянтах”

Мукачівський міськрайонний суд визнав винним 58-річного мешканця Мукачева в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України та призначив йому покарання у вигляді 7 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

Як установлено в суді, чоловік зустрів 20-річного «клієнта» у Сваляві, супроводив його до Мукачева та поселив у місцевому готелі. Наступного дня по дорозі до смт Батьово він детально проінструктував молодика, як пройти кордон, не привертаючи уваги правоохоронців.

Чоловіків викрили на залізничній станції у смт Батьово одразу після передачі 2 тисяч доларів США за обіцяне переправлення. Під час судового розгляду обвинувачений провину не визнав, стверджуючи, що планував лише «взяти гроші й зникнути», залишивши 20-річного киянина на станції. Водночас надані стороною обвинувачення докази та показання свідків повністю спростували ці доводи.

Реклама

Реклама

Суд призначив покарання у вигляді 7 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади протягом трьох років. Враховуючи тяжкість злочину, прокурор у судовому засіданні наполягав на призначенні 9 років позбавлення волі, тому вирок буде оскаржено через його м’якість.

До набрання вироком законної сили засуджений і надалі перебуватиме під вартою.