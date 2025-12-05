СБУ зірвала спробу теракту у Миколаєві: киянин планував підірвати авто з українськими військовими

СБУ запобігла теракту у Миколаєві та затримала російського агента, який на замовлення ФСБ готував підрив авто з військовими Сил оборони. Зловмисник мав закласти саморобний вибуховий пристрій під службовий транспорт українських захисників, які воюють на південному фронті.

Про це повідомили в СБУ.

Підозрюваного затримали в орендованій квартирі, коли він споряджав бомбу дистанційної дії. За матеріалами справи, замовлення росіян виконував 20-річний різноробочий з Києва, який потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав “легкі заробітки” у Telegram-каналах.

“Після вербування киянин у режимі відеозв’язку пройшов інструктаж від куратора з РФ щодо виготовлення СВП із підручних засобів. Потім агента “відрядили” до Миколаєва, де він за гроші російської спецслужби орендував квартиру. Там він розпочав споряджати саморобну бомбу, яку підсилив металевими гайками та обладнав мобільним телефоном для дистанційної активації”, – розповіли в СБУ.

Замасковану під вогнегасник вибухівку фігурант мав заховати під запарковане авто і віддалено підірвати її з наближенням військових.

Під час обшуків у тимчасовому помешканні затриманого вилучили комплектуючі до вибухового пристрою і смартфон із доказами роботи на ФСБ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.