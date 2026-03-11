        Суспільство

        12 березня в Україні буде до +17° без опадів

        Віктор Алєксєєв
        11 Березня 2026 21:48
        читать на русском →
        Весняне відображення. Київ / Фото з Facebook Vitaliy Krasnik
        Весняне відображення. Київ / Фото з Facebook Vitaliy Krasnik

        В Україні у четвер, 12 березня, очікується суха та відносно тепла погода. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

        За даними синоптиків, погодні умови визначатиме поле високого атмосферного тиску та відносно тепла повітряна маса. Опадів не прогнозується.

        Вітер буде південний та південно-східний зі швидкістю 5–10 м/с.

        Реклама
        Реклама

        Температура повітря вночі становитиме від 3° тепла до 2° морозу, а вдень повітря прогріється до 12–17° тепла. Дещо прохолодніше буде у Карпатах та на узбережжі морів — 8–13°.

        У Київській області та столиці очікується малохмарна погода без опадів. Вітер південний, 5–10 м/с.

        Температура в області вночі становитиме від 3° тепла до 2° морозу, вдень — 12–17° тепла. У Києві вночі прогнозують 0–2° тепла, вдень близько 15°.


        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

        Хочете завжди бути в курсі головних подій в Україні — підписуйтесь на наш
        Telegram-канал
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини