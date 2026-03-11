12 березня в Україні буде до +17° без опадів

В Україні у четвер, 12 березня, очікується суха та відносно тепла погода. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, погодні умови визначатиме поле високого атмосферного тиску та відносно тепла повітряна маса. Опадів не прогнозується.

Вітер буде південний та південно-східний зі швидкістю 5–10 м/с.

Реклама

Реклама

Температура повітря вночі становитиме від 3° тепла до 2° морозу, а вдень повітря прогріється до 12–17° тепла. Дещо прохолодніше буде у Карпатах та на узбережжі морів — 8–13°.

У Київській області та столиці очікується малохмарна погода без опадів. Вітер південний, 5–10 м/с.

Температура в області вночі становитиме від 3° тепла до 2° морозу, вдень — 12–17° тепла. У Києві вночі прогнозують 0–2° тепла, вдень близько 15°.