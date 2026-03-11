Трамп заявив, що в Ірані “майже не залишилося цілей” для ударів

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном може завершитися найближчим часом, оскільки для ударів «практично не залишилося цілей». Про це він сказав у короткому телефонному інтерв’ю Axios.

«Майже нічого не залишилося… Трохи того, трохи цього. Коли я захочу, щоб це закінчилося, воно закінчиться», — сказав Трамп під час п’ятихвилинної розмови.

Водночас, за даними американських та ізраїльських посадовців, офіційного рішення про завершення бойових дій поки що немає.

Реклама

Реклама

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив у середу, що війна триватиме «без будь-яких часових обмежень — стільки, скільки буде потрібно, доки не буде досягнуто всіх цілей і здобуто вирішальну перемогу».

За словами американських і ізраїльських чиновників, військові готуються щонайменше до ще двох тижнів ударів по території Ірану.

Напередодні США отримали розвіддані, які свідчать, що Іран почав встановлювати морські міни в Ормузькій протоці — одному з найважливіших світових маршрутів постачання нафти.

За словами посадовців, поки що невідомо, скільки саме мін було встановлено, однак попередні оцінки свідчать, що їх небагато.

Трамп підтвердив, що під час ударів у вівторок американські сили знищили 16 іранських катерів, призначених для встановлення мін, і таким чином зірвали відповідні плани Тегерана.

Командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер заявив у відеозверненні, що завдання американських військових — позбавити Іран можливості загрожувати судноплавству та демонструвати силу в районі Ормузької протоки.

«Американські сили продовжують завдавати нищівних ударів по іранському режиму. Бойова міць США зростає, а бойові можливості Ірану зменшуються», — сказав Купер, додавши, що кількість іранських ракетних і дронових атак суттєво скоротилася.

Трамп також заявив, що військова операція розвивається швидше, ніж очікувалося.

«Війна йде дуже добре. Ми значно випереджаємо графік. Ми завдали більше шкоди, ніж думали, навіть у межах початкового шеститижневого плану», — сказав президент США.

За його словами, ворожі дії Ірану були спрямовані не лише проти США та Ізраїлю, а й проти інших країн Близького Сходу.

«Вони були проти всього Близького Сходу. Тепер вони платять за 47 років смерті та руйнувань, які спричинили. Це відплата. Їм це не минеться так просто», — заявив Трамп.