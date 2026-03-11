ЗСУ уразили нафтобази, склади боєприпасів і ЗРК “Бук-М1” — Генштаб

Підрозділи Сил оборони України 10 березня та в ніч на 11 березня завдали серії ударів по військових об’єктах російських військ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, ураження було завдано в межах заходів зі зниження наступального потенціалу російської армії.

Зокрема, українські військові уразили командний пункт окремої мотострілецької бригади противника в районі Авдіївки на тимчасово окупованій території Донецької області, а також зенітний ракетний комплекс «Бук-М1» у районі Багатівки на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Крім того, удари були завдані по складах боєприпасів і матеріально-технічних засобів російських військ. Уражено склад боєприпасів у районі Широкої Балки Донецької області, склади матеріально-технічних засобів поблизу Мар’янівки та Пришиба, а також склад безпілотників у районі Новозлатополя Запорізької області.

Також Сили оборони завдали ураження по складах пально-мастильних матеріалів у районах Бердянська та Кузнецівки, нафтобазі у Бердянську на тимчасово окупованій території Запорізької області, а також нафтобазах у районах Джанкоя та Азовського в тимчасово окупованому Криму.

У Генштабі зазначили, що масштаби завданих збитків та інші результати ударів уточнюються.