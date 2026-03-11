Двоє людей загинули та семеро постраждали внаслідок удару по підприємству в Харкові: фото з місця

11 березня російські окупанти вдарили безпілотником по цивільному підприємству в Шевченківському районі Харкова. Двоє людей загинули та семеро зазнали поранень.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Внаслідок цієї ворожої атаки, на жаль, загинули двоє чоловіків”, – йдеться в повідомленні.
Ще семеро людей зазнали поранень: жінки 47, 50, 60 років і чоловіки 49, 39, 33, 36 років. Усіх постраждалих госпіталізували.
На місці удару спалахнула пожежа. Вогонь охопив площу близько 50 квадратних метрів.
Наслідки удару усувають підрозділи ДСНС. Також на місці працюють правоохоронці й чергують бригади екстреної допомоги.