Звернення США по допомогу у протидії іранським дронам свідчить, що Україна “має карти”, — Зеленський

Двоє людей загинули та семеро постраждали внаслідок удару по підприємству в Харкові: фото з місця

Ще семеро людей зазнали поранень: жінки 47, 50, 60 років і чоловіки 49, 39, 33, 36 років. Усіх постраждалих госпіталізували.

“Внаслідок цієї ворожої атаки, на жаль, загинули двоє чоловіків”, – йдеться в повідомленні.

11 березня російські окупанти вдарили безпілотником по цивільному підприємству в Шевченківському районі Харкова. Двоє людей загинули та семеро зазнали поранень.