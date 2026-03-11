Американські військові знищили кораблі Ірану, які готувалися мінувати Ормузьку протоку (відео)

США завдали удару по іранських військово-морських суднах у районі Ормузької протоки. Під час операції було знищено понад десять кораблів, які могли використовуватися для встановлення мін.

Про це повідомило Центральне командування США.

“10 березня американські війська знищили кілька іранських військових кораблів, у тому числі 16 мінних загороджувачів поблизу Ормузької протоки”, – йдеться в повідомленні.

Повідомлення про можливу підготовку до мінування надійшли напередодні.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що у разі небезпечних дій з боку Ірану наслідки для країни будуть безпрецедентними.

“Якщо Іран встановив будь-які міни в Ормузькій протоці, і ми не маємо жодних повідомлень про це, ми хочемо, щоб їх негайно видалили”, — сказав Трамп.

Про можливе мінування 10 березня повідомили CNN два джерела, знайомі з даними американської розвідки. Також про підготовку Ірану до таких дій заявили американські чиновники у коментарі для CBS News.

У матеріалі CBS зазначається, що Іран може лише готуватися до мінування протоки. За інформацією видання, для цього використовуються невеликі судна, кожне з яких здатне перевозити по 2–3 міни.

Точна кількість мін, якими володіє Іран, невідома. За різними оцінками, у різні роки їхній арсенал становив приблизно від 2000 до 6000 одиниць. Такі міни виробляють не лише в Ірані, а й у Китаї та Росії.