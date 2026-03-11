Російський безпілотник влучив по спортивній школі на Харківщині: фото з місця

Пожежа на хімзаводі та детонація боєприпасів: у Тольятті та окупованому Маріуполі вночі лунали вибухи

Мінус 990 окупантів за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ у війні

У Харкові “шахед” вдарив по цивільному підприємству: є загиблі та поранені

За його словами, БпЛА “шахед” влучив у цивільне підприємство в Шевченківському районі.

11 березня, близько 8:00, Харкові пролунав вибух. Зафіксовано удар російського безпілотника по Шевченківському району, є жертви.