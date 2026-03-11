У Харкові “шахед” вдарив по цивільному підприємству: є загиблі та поранені

11 березня, близько 8:00, Харкові пролунав вибух. Зафіксовано удар російського безпілотника по Шевченківському району, є жертви.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
За його словами, БпЛА “шахед” влучив у цивільне підприємство в Шевченківському районі.
Внаслідок атаки є загиблі та поранені.
За попередньою інформацією, загинули двоє людей. Кількість постраждалих збільшилася до п’яти.
“За попередньою інформацією, всі постраждалі – у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу. Через ворожий удар горить цивільне підприємство”, – уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.