        Україну накриє весняне тепло до +17° — прогноз синоптиків

        Сергій Бордовський
        10 Березня 2026 21:58
        Ілюстративне фото: Ігор Піддубний/Facebook
        У середу, 11 березня, в Україні збережеться суха та тепла погода. Вдень температура повітря підніметься до 17 градусів тепла.

        Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

        За даними синоптиків, погодні умови визначатиме поле високого тиску, тому опадів не очікується. Невелика хмарність спостерігатиметься по всій території країни, а в західних областях вона буде мінливою.

        Вітер переважно південно-західний, швидкістю 5–10 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме від 3° тепла до 2° морозу. Вдень повітря прогріється до 12–17° тепла.

        На північному сході, у Карпатах та на узбережжі морів температура вдень очікується дещо нижчою — 9–14° тепла.


