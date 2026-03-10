На Полтавщині начальника ТЦК підозрюють у допомозі ухилянтам від мобілізації

На Полтавщині правоохоронці викрили начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють у сприянні ухиленню від мобілізації. За даними слідства, він допоміг двом військовозобов’язаним уникнути призову.

Як повідомляє ДБР, працівники бюро спільно з Департаментом військової контррозвідки СБУ викрили посадовця ТЦК у Полтавській області, який допоміг військовозобов’язаним «оминути» визначений порядок мобілізації.

За даними слідства, посадовець діяв у змові з керівниками приватних підприємств. Вони звернулися до нього з проханням допомогти їхнім працівникам уникнути призову.

Чоловіків визнали придатними до військової служби та вручили їм повістки, однак до ТЦК вони не з’явилися.

Щоб приховати факт ухилення від мобілізації, посадовець забезпечив внесення до службових документів відомостей про нібито бронювання цих працівників, хоча законних підстав для цього не було.

У результаті таких дій двоє військовозобов’язаних фактично уникнули мобілізації.

Начальнику ТЦК інкримінують пособництво в ухиленні від мобілізації (ч. 5 ст. 27, ст. 336 КК України). Керівникам підприємств — організацію ухилення від мобілізації (ч. 3 ст. 27, ст. 336 КК України), а двом працівникам — ухилення від призову під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини правопорушення та можливу причетність інших осіб до організації схеми.