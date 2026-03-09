На Прикарпатті під час перевірки документів чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК

На Прикарпатті військовозобов’язаний напав з ножем на групу оповіщення, поранивши двох військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомили в Оперативному командуванні “Захід”.

Інцидент стався у понеділок, 9 березня, близько 06:30 на території Брошнів-Осадської селищної громади Калуського району під час проведення заходів з оповіщення громадян мобілізаційного віку.

За інформацією ТЦК, військовозобов’язаний завдав двом військовослужбовцям 1-го відділу Калуського районного ТЦК та СП ножові колото-різані поранення: одному — у ділянку шиї, іншому — у руку та плече.

Реклама

Реклама

Подія сталася, коли військовослужбовці разом із представником правоохоронних органів намагалися перевірити у чоловіка військово-облікові документи. Після цього він спробував втекти, а коли його наздогнали — напав на групу з ножем.

Поранених військовослужбовців доставили до лікарні, де їм надали необхідну медичну допомогу. За попередніми даними, загрози їхньому життю та здоров’ю немає.

Нападника розшукує поліція.