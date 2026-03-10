На “7-му кілометрі” під Одесою горіли торговельні павільйони

На території промринку «7-й кілометр» у селищі Авангард під Одесою сталася пожежа. Рятувальникам вдалося швидко локалізувати загоряння та не допустити поширення вогню на ряди ринку.

Як повідомили у адміністрації Промринку «7-й кілометр», займання виникло на Банківській площі. Рятувальна команда ринку та пожежні підрозділи оперативно прибули на місце події, після чого пожежу вдалося локалізувати.

В адміністрації зазначили, що завдяки швидким діям вдалося уникнути поширення вогню на інші ряди ринку.

Реклама

Реклама

За інформацією ДСНС, по прибуттю перших підрозділів рятувальники встановили, що вогонь охопив три торговельні павільйони. Через загрозу швидкого поширення полум’я пожежники працювали за підвищеним номером виклику.

На території ринку «7-й кілометр» під Одесою сталася пожежа / Фото: 7-й кілометр

Вогнеборці локалізували та повністю ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів і врятували від знищення розташовані поруч торговельні павільйони.

За даними ДСНС, загиблих і постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучалися 7 одиниць техніки та 24 рятувальники, а також Центр безпеки громадян «Авангард» і добровільна пожежна дружина «7-й км».