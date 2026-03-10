        Події

        Росіяни скинули три авіабомби на Слов’янськ: двоє загиблих, 17 поранених

        Галина Шподарева
        10 Березня 2026 12:35
        Знищений КАБом будинок у Слов'янську / Фото: Офіс генпрокурора
        Знищений КАБом будинок у Слов'янську / Фото: Офіс генпрокурора

        Двоє жителів Слов’янська загинули внаслідок авіаудару російських військ 10 березня. Серед постраждалих — 14-річна дівчинка.

        Про це повідомив голова Слов’янської МВА Вадим Лях.

        “Сьогодні вранці, близько 9:15, ворог наніс авіаудар трьома керованими авіабомбами по центральній частині міста. Пошкоджено щонайменше шість багатоповерхівок, 10 автівок”, — йдеться в повідомленні.

        Під час атаки мішенню російських військ стала щільна житлова забудова Слов’янська. Один із боєприпасів влучив у багатоквартирний будинок, ще два розірвалися поблизу багатоповерхівок.

        За даними Офісу генпрокурора, наразі відомо про двох загиблих цивільних. Також повідомляється про 17 поранених жителів, серед яких є 14-річна дитина.

        Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину відповідно до ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

        Наслідки авіаудару по Слов’янську / Фото: Офіс генпрокурора

