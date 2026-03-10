        Події

        У Польщі на будинки впала повітряна куля: загинула жінка, двоє людей постраждали (фото, відео)

        Галина Шподарева
        10 Березня 2026 09:55
        Повітряна куля над Зеленою Гурою у Польщі / Фото: facebook.com/Poscigipl
        У польському місті Зелена Гура повітряна куля з людьми при падінні зачепила будинок. Унаслідок інциденту загинула 28-річна жінка, яка управляла літальним апаратом, її дві пасажирки були доставлені до лікарні.

        Про це повідомляє RMF FM.

        Трагедія сталася вранці 9 березня в Любуському воєводстві. На вулиці Кшивоустего пасажирська повітряна куля зачепила житловий будинок і впала на землю в районі вулиці Хробрего.

        Дві жінки самостійно залишили кошик повітряного транспортного засобу після приземлення і були доставлені до лікарні для обстеження.

        Також у кошику була ще третя людина, яка випала на дах одного з житлових будинків.

        Попри проведення реанімації врятувати її не вдалося. Загиблою виявилася 28-річна досвідчена пілотка повітряних куль і членкиня Любуського аероклубу.

        За попередніми даними поліції, близько 6:00 аеростат стартував з району Затонє в Зеленій Гурі. Приблизно через дві години над центром міста куля почала зниження та зачепила один із будинків. Саме тоді, за попередніми даними, жінка випала з кошика.

        У Зеленій Гурі у Польщі внаслідок падіння повітряної кулі загинула жінка / Фото: RMF FM

