У Польщі на будинки впала повітряна куля: загинула жінка, двоє людей постраждали (фото, відео)

У польському місті Зелена Гура повітряна куля з людьми при падінні зачепила будинок. Унаслідок інциденту загинула 28-річна жінка, яка управляла літальним апаратом, її дві пасажирки були доставлені до лікарні.

Про це повідомляє RMF FM.

Трагедія сталася вранці 9 березня в Любуському воєводстві. На вулиці Кшивоустего пасажирська повітряна куля зачепила житловий будинок і впала на землю в районі вулиці Хробрего.

Дві жінки самостійно залишили кошик повітряного транспортного засобу після приземлення і були доставлені до лікарні для обстеження.

Також у кошику була ще третя людина, яка випала на дах одного з житлових будинків.

Попри проведення реанімації врятувати її не вдалося. Загиблою виявилася 28-річна досвідчена пілотка повітряних куль і членкиня Любуського аероклубу.

За попередніми даними поліції, близько 6:00 аеростат стартував з району Затонє в Зеленій Гурі. Приблизно через дві години над центром міста куля почала зниження та зачепила один із будинків. Саме тоді, за попередніми даними, жінка випала з кошика.