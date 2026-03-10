Трамп поговорив із Путіним та заявив про скасування нафтових санкцій для деяких країн

Президент США Дональд Трамп заявив про намір частково скасувати нафтові санкції, щоб знизити ціни на енергоносії, які зросли на тлі операції США та Ізраїлю проти Ірану. Також він повідомив, що провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої обговорювали війну Росії проти України та ситуацію на Близькому Сході.

Про це повідомляють Clash Report та російське агентство ТАСС.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має намір частково скасувати санкції, пов’язані з нафтовим сектором, щоб знизити ціни на енергоносії, які зросли на тлі американо-ізраїльської операції проти Ірану. При цьому він не уточнив, щодо яких саме країн можуть бути зняті обмеження.

“Ми також скасовуємо певні пов’язані з нафтою санкції, щоб знизити ціни. У нас є санкції проти деяких країн, тож ми знімемо їх, поки ситуація не владнається. А потім хто знає, може ми не будемо повертати їх назад”, — сказав Трамп.

Він також зазначив, що “коли настане час”, військово-морські сили США разом із партнерами можуть супроводжувати танкери через протоку за потреби, хоча, за його словами, він сподівається, що в цьому не буде необхідності.

Крім того, 9 березня Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Путіним. Під час переговорів сторони обговорили питання завершення війни Росії проти України, а також військову операцію США в Ірані.

Про це сказав помічник керівника РФ Юрій Ушаков, повідомляє російське агентство ТАСС. За його словами, розмова тривала близько години і була “діловою, конструктивною і відвертою”.

Як стверджує Ушаков, Трамп “знову висловив зацікавленість у якнайшвидшому припиненні вогню та довгостроковому врегулюванні в Україні”. Він також зазначив, що під час розмови порушували “тему” Венесуели.

Сам Трамп заявив, що мав із Путіним “дуже хорошу розмову”. За його словами, вони говорили про Україну та Близький Схід. Президент США також зазначив, що між Путіним і Володимиром Зеленським є “величезна ненависть” і вони не можуть домовитися, водночас назвавши розмову “позитивною”.

Трамп додав, що Путін хоче бути “корисним” щодо Близького Сходу, але він відповів йому, що більш корисним кроком було б завершення війни проти України.