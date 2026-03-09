Орбан закликав ЄС скасувати санкції проти росії

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про запровадження обмеження цін на пальне після екстреного засідання уряду на тлі різкого зростання світових цін на нафту. Про це повідомляє Reuters.

За словами Орбана, з вівторка бензин в Угорщині коштуватиме не більше 595 форинтів (близько $1,75) за літр, а дизель — не більше 615 форинтів (близько $1,81) за літр. Обмежені ціни діятимуть для автомобілів, зареєстрованих в Угорщині.

Прем’єр пояснив рішення різким зростанням цін на пальне в Європі, пов’язаним із війною навколо Ірану та подорожчанням нафти на світових ринках.

«Ціни на пальне почали різко зростати по всій Європі, тому на сьогоднішньому засіданні уряду ми вирішили захистити угорські сім’ї, угорський бізнес і угорських фермерів», — заявив Орбан.

Водночас він закликав Європейський Союз переглянути санкції проти російської енергетики.

«Українська блокада нафти та війна на Близькому Сході підвищують ціни. Європа повинна зіткнутися з реальністю: потрібно переглянути і скасувати всі санкції на російську енергію», — написав Орбан у соцмережі X.

Рішення ухвалене за п’ять тижнів до парламентських виборів в Угорщині, які відбудуться 12 квітня. Орбан намагається зберегти владу після 16 років на посаді прем’єра.

Попри низку соціальних заходів, включно з підвищенням пенсійних виплат, сімейних допомог і зарплат, правляча партія Фідес відстає від опозиційної партії «Тиса» у більшості опитувань.

За офіційними даними, у перші два місяці 2026 року бюджетний дефіцит Угорщини вже досяг майже половини річного плану.

Це не перший випадок, коли уряд Орбана обмежує ціни на пальне. Подібні заходи були запроваджені у 2021 році перед виборами 2022 року, однак їх скасували у грудні 2022 року через дефіцит пального та панічні закупівлі.

Додатковий тиск на угорський енергетичний ринок створює зупинка постачання російської нафти трубопроводом «Дружба», яке припинилося наприкінці січня після пошкодження трубопроводу під час російської атаки, за даними Києва. Це також спричинило політичну напруженість між Будапештом і Києвом.