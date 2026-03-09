“Укрнафта” стане орієнтиром справедливої ціни на пальне — Свириденко

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч із ключовими представниками ринку нафтопродуктів щодо ситуації на паливному ринку, яка, за її словами, має переважно зовнішні причини. Про це повідомила Юлія Свириденко.

За її словами, сторони скоординували подальші дії для забезпечення безперебійної наявності пального в Україні. Уряд розраховує, що оператори ринку — як державна компанія «Укрнафта», так і приватні компанії — забезпечать належне наповнення ринку паливом і його стабільну доступність для споживачів по всій країні.

Свириденко наголосила, що ціни на пальне мають формуватися справедливо з урахуванням поточної ситуації, зокрема на світових ринках, але без внутрішніх спекуляцій. За її словами, «Укрнафта» виконуватиме роль орієнтира справедливої ціни на ринку.

Контролюючі органи, зокрема Антимонопольний комітет України та Держпродспоживслужба, повинні здійснювати належний моніторинг цінової ситуації та реагувати на випадки можливих спекуляцій. Водночас, за словами Свириденко, важливо, щоб їхня робота не створювала безпідставного тиску або перешкод для добросовісного бізнесу.

Перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль отримав завдання забезпечити щоденну координацію з представниками ринку на базі Міністерства енергетики для оперативного вирішення поточних питань, зокрема тих, що виникають у роботі операторів.

Окремо міністр економіки Олексій Соболев разом із Міністерством фінансів та Міністерством енергетики опрацьовують можливі моделі підтримки для категорій споживачів, які найбільше потребуватимуть допомоги у зв’язку зі зростанням цін на нафтопродукти.