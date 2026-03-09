        Події

        Ворожий БПЛА атакував Харков: палають автівки, є постраждалі

        Віктор Алєксєєв
        9 Березня 2026 21:28
        Ілюстративне фото / Фото ДСНС
        Ілюстративне фото / Фото ДСНС

        Внаслідок ворожого удару БпЛА в Індустріальному районі Харкова спалахнула пожежа.

        Як повідомив керівник ОДА Олег Синєгубов, за попередньою інформацією, палають авто та квартири на нижніх поверхах багатоповерхівки.

        “Троє людей постраждали, всім надається висококваліфікована медична допомога”, – написав він у Telegram.

        За уточненою інформацією Ситуаційного центру, на яку посилається мер міста Ігор Терехов, у будинках поблизу прильоту немає, але вибито багато вікон. Вздовж багатоповерхівок палають машини.

        Згодом Синєгубов уточнив інформацію: палають два автомобілі.

        Пошкоджено скління двох багатоповерхових будинків та 7 автомобілів.

        На місці ворожого удару працюють всі екстрені служби.


