Ворожий БПЛА атакував Харков: палають автівки, є постраждалі

За уточненою інформацією Ситуаційного центру, на яку посилається мер міста Ігор Терехов, у будинках поблизу прильоту немає, але вибито багато вікон. Вздовж багатоповерхівок палають машини.

“Троє людей постраждали, всім надається висококваліфікована медична допомога”, – написав він у Telegram.

Як повідомив керівник ОДА Олег Синєгубов, за попередньою інформацією, палають авто та квартири на нижніх поверхах багатоповерхівки.