У Харкові оголошено день жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ 7 березня

9 березня у Харкові оголошено днем жалоби за загиблими у результаті ракетного удару РФ по житловому будинку у Київському районі міста. Внаслідок російської атаки на Харків 7 березня загинули 11 людей, аварійно-пошукові роботи ще тривають.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

На знак скорботи за 11 загиблими 7 березня у Харкові на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій приспущений Державний прапор з траурною стрічкою.

“Також заборонена розважальна музика на ринках, в торгових закладах, об’єктах громадського харчування тощо”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 березня близько 1:35 збройні сили РФ завдали ракетного удару по п’ятиповерховому будинку у Київському районі Харкова. Внаслідок атаки зруйновано під’їзд із першого по п’ятий поверх. За попередньою інформацією, по житловому будинку росіяни вдарили ракетою “Изделие-30”. У результаті обстрілу загинули 11 людей, серед них — двоє дітей. Десятки мешканців постраждали.