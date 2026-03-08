Іран повідомив про атаку на ядерний об’єкт у провінції Ісфаган

У провінції Ісфахан в Ірані об’єкт гамма-стерилізації зазнав повітряного та ракетного удару, про що заявили в Національному центрі ядерної безпеки країни. Про це повідомляє ISNA.

За даними центру, атака була здійснена 16 есфанда за іранським календарем (7 березня 2026 року), а її цілями став об’єкт радіаційної стерилізації.

У заяві йдеться, що центр зазнав значних пошкоджень унаслідок удару.

Водночас у Національному центрі ядерної безпеки Ірану заявили, що наразі не зафіксовано радіаційного забруднення навколишнього середовища.

Іранська сторона стверджує, що удар було завдано США та Ізраїлем.