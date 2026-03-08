        Події

        Іран повідомив про атаку на ядерний об’єкт у провінції Ісфаган

        Сергій Бордовський
        8 Березня 2026 20:53
        Об’єкт гамма-стерилізації в провінції Ісфахан / Фото: ISNA
        Об’єкт гамма-стерилізації в провінції Ісфахан / Фото: ISNA

        У провінції Ісфахан в Ірані об’єкт гамма-стерилізації зазнав повітряного та ракетного удару, про що заявили в Національному центрі ядерної безпеки країни. Про це повідомляє ISNA.

        За даними центру, атака була здійснена 16 есфанда за іранським календарем (7 березня 2026 року), а її цілями став об’єкт радіаційної стерилізації.

        У заяві йдеться, що центр зазнав значних пошкоджень унаслідок удару.

        Водночас у Національному центрі ядерної безпеки Ірану заявили, що наразі не зафіксовано радіаційного забруднення навколишнього середовища.

        Іранська сторона стверджує, що удар було завдано США та Ізраїлем.


