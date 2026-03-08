Росія готує швидкісні “Герані”, щоб обійти українські дрони-перехоплювачі — Forbes

Росія модернізує свої ударні дрони типу “Герань” (російська версія іранських Shahed), намагаючись підвищити їхню швидкість, щоб обійти українські дрони-перехоплювачі. Наразі українські системи перехоплення значно знизили ефективність цих безпілотників.

Про це йдеться у матеріалі Forbes.

Зазначається, що дрони Герань стали основою російської кампанії повітряних атак проти України. Вперше вони з’явилися у 2022 році і відтоді неодноразово модернізувалися.

За даними видання, Україна з 2023 року активно використовує дрони-перехоплювачі, які можуть розвивати швидкість до 300 км/год і знищувати цілі кінетичним способом. Ефективність їх застосування перевищує 60%.

У поєднанні з іншими елементами протиповітряної оборони такі системи значно зменшили кількість російських дронів, які досягають цілей.

Щоб подолати українську оборону, Росія розглядає кілька варіантів модернізації своїх безпілотників: підвищення маневреності, політ на дуже низьких висотах або збільшення швидкості. Найреальнішим варіантом вважається саме підвищення швидкості.

За інформацією Forbes, Росія вже використовує реактивні модифікації цих дронів — Герань-3 і Герань-5. Зокрема, Герань-3 оснащений китайським турбореактивним двигуном Telefly і може розвивати швидкість понад 500 км/год.

Однак така модернізація має і недоліки. Використання реактивного двигуна робить дрони дорожчими та складнішими у виробництві, що може обмежувати їх масове застосування.

У відповідь Україна працює над створенням швидших дронів-перехоплювачів, які зможуть ефективно боротися з новими реактивними безпілотниками.

Крім того, українські сили намагаються завдавати ударів по підприємствах, складах і логістичних об’єктах у Росії, пов’язаних із виробництвом і зберіганням дронів Герань, щоб зменшити їхню кількість до моменту запуску.