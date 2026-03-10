        Суспільство

        Майже вся Дніпропетровська область звільнена: у Генштабі назвали деталі

        Галина Шподарева
        10 Березня 2026 09:25
        читать на русском →
        Український танкіст / Фото: 31 ОМБр
        Український танкіст / Фото: 31 ОМБр

        Сили оборони України майже повністю звільнили територію Дніпропетровської області. Українським військовим залишилося звільнити три невеликі населені пункти та провести зачистку ще у двох.

        Про це повідомив начальник Головного оперативного управління Генерального штабу Олександр Комаренко, пише РБК-Україна.

        За словами Комаренка, українські військові майже повністю відновили контроль над територією Дніпропетровської області: Силам оборони залишилося звільнити три невеликі населені пункти та провести зачистку ще у двох.

        Реклама
        Реклама

        У Генеральному штабі також зазначили, що в лютому українські військові відновили контроль над більшою площею території, ніж за цей час змогли захопити російські війська. Така ситуація востаннє фіксувалася у 2024 році під час операції на Курщині.

        На Олександрівському напрямку українські військові відновили контроль над значною територією. З початку операції Сили оборони звільнили понад 400 кв. км. Лише за лютий угруповання Десантно-штурмових військ відновило контроль над 285,6 кв. км на цьому напрямку.

        Водночас ситуація на фронті залишається складною. Найважчі – Покровський та Олександрівський напрямки, де зосереджені основні зусилля російських військ. Проте кількість атак у районах Покровська та Мирнограда дещо зменшилася після перекидання російських сил на Олександрівський напрямок.

        Під час весняної кампанії для російських військ пріоритетними залишатимуться Покровський, Олександрівський та Запорізький напрямки.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини