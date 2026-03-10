На Донеччині Сили оборони проводять активні наступальні дії, — Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про ситуацію на фронті після роботи у підрозділах Сил оборони на Донеччині. За його словами, українські військові не лише утримують визначені рубежі, а й на окремих ділянках проводять активні наступальні дії.

Про це Олександр Сирський написав у Facebook.

Сирський відпрацював у підрозділах, які тримають оборону на Донеччині. Головком обговорив із командирами питання виконання бойових завдань і рівень забезпечення підрозділів. За результатами роботи було схвалено рішення для посилення стійкості оборони та покращення логістики.

За словами головнокомандувача, на нинішньому етапі війни поняття «переднього краю» фактично розмивається. На багатьох ділянках так звані зони інфільтрації для малих піхотних груп можуть сягати понад 10 кілометрів.

Попри постійні спроби російських військ просочуватися вглиб українських позицій, підрозділи Сил оборони утримують визначені рубежі. Водночас на окремих відрізках фронту українські сили проводять власні активні наступальні дії.

Сирський зазначив, що противник зазнає значних, а подекуди критичних втрат у живій силі та техніці.