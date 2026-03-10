Зенітники показали, як збивають “шахеди” на Харківщині (відео)

Зенітно-ракетні підрозділи харківської бригади Національної гвардії показали роботу з перехоплення російських ударних дронів у небі над Харківщиною.

Відео оприлюднили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ “Скіф”.

За останні дні нацгвардійці збили два БпЛА “шахед”, які рухалися в напрямку Харкова.

Перехоплення здійснили розрахунки зенітно-ракетних підрозділів бригади. Цілі знищили у повітряному просторі над Харківською областю.

“Для нас важливо знищити ворожі “бляшанки” задовго до того, як вони наблизяться до Харкова або меж будь-якого населеного пункту Харківщини, адже ми чудово розуміємо та знаємо тактику ворога – вбивати мирне населення та нищити цивільні підприємства, щоб посіяти паніку, навести страх”, — зазначають у підрозділі.

Військові наголошують, що бойова служба з прикриття неба над регіоном триває цілодобово.