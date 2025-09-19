        Суспільство

        Харківський нацгвардієць потрапив у рейтинг Forbes Ukraine “30 до 30”

        Галина Шподарева
        19 Вересня 2025 18:38
        Нацгвардієць "Морті" потрапив у рейтинг Forbes Ukraine "30 до 30" / Фото: Бригада "Хартія"
        Нацгвардієць "Морті" потрапив у рейтинг Forbes Ukraine "30 до 30" / Фото: Бригада "Хартія"

        Начальник відділення планування харківської бригади НГУ “Хартія” увійшов до рейтингу Forbes Ukraine “30 до 30: провісники змін”. У виданні відзначили українців, які досягли вагомих результатів у спорті, мистецтві, бізнесі, політиці та військовій справі.

        Про це повідомили в бригаді “Хартія”.

        У списку Forbes Ukraine “30 до 30: провісники змін” серед інших з’явився нацгвардієць “Морті” – начальник відділення планування бригади “Хартія”.

        Рейтинг охоплює українців, які продемонстрували суспільно важливі досягнення у різних сферах: від спорту й культури до підприємництва, політики та оборони.

        Про нацгвардійця схвально висловився начальник штабу бригади “Хартія” Андрій Помагайбус.

        “Він – самородок. Швидко схоплює інформацію, слухає, аналізує, робить висновки і пропонує ідеї. Миттєво адаптується до змін”, – зазначив начштабу.

        Робота планувальника передбачає опрацювання великих масивів даних, врахування численних змінних та застосування нестандартних рішень.

        Нацгвардієць “Морті” із нагородою Forbes Ukraine / Фото: Бригада “Хартія”

