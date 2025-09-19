Харківський нацгвардієць потрапив у рейтинг Forbes Ukraine “30 до 30”

Начальник відділення планування харківської бригади НГУ “Хартія” увійшов до рейтингу Forbes Ukraine “30 до 30: провісники змін”. У виданні відзначили українців, які досягли вагомих результатів у спорті, мистецтві, бізнесі, політиці та військовій справі.

Про це повідомили в бригаді “Хартія”.

У списку Forbes Ukraine “30 до 30: провісники змін” серед інших з’явився нацгвардієць “Морті” – начальник відділення планування бригади “Хартія”.

Реклама

Реклама

Рейтинг охоплює українців, які продемонстрували суспільно важливі досягнення у різних сферах: від спорту й культури до підприємництва, політики та оборони.

Про нацгвардійця схвально висловився начальник штабу бригади “Хартія” Андрій Помагайбус.

“Він – самородок. Швидко схоплює інформацію, слухає, аналізує, робить висновки і пропонує ідеї. Миттєво адаптується до змін”, – зазначив начштабу.

Робота планувальника передбачає опрацювання великих масивів даних, врахування численних змінних та застосування нестандартних рішень.