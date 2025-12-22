        Суспільство

        Росіяни кинули на штурм Добропілля чотири колони техніки: відео відбиття атаки

        Галина Шподарева
        22 Грудня 2025 20:42
        Знищення окупантів в районі Добропілля / Скриншот
        Вранці 22 грудня у смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ “Азов” було виявлено рух чотирьох колон росіян у напрямку Добропілля. Під час штурму міста противник залучив 24 одиниці броньованої техніки.

        Про це повідомили в Національній гвардії України.

        Пілоти FPV-дронів та важких бомберів ОЗСП Lasar’s Group під управлінням командування 1 Корпусу НГУ “Азов” та у взаємодії з суміжними підрозділами відпрацювали по скупченню російських сил.

        В результаті завданих ударів було знищено та уражено:

        • 10 танків;
        • 6 ББМ;
        • 1 БТР;
        • 1 квадроцикл;
        • 4 окупантів.

        Штурм здійснювався силами морської піхоти РФ.

        Ураження наносилося разом із суміжними підрозділами Сил оборони, які використовували засоби артилерії та FPV-дрони.

        “Значну роль у зупинці ворога відіграло мінування, здійснене інженерними підрозділами 1 Корпусу НГУ “Азов”, – йдеться в повідомленні.

        Наразі триває ліквідація особового складу, який брав участь у штурмі.


