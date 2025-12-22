Росіяни кинули на штурм Добропілля чотири колони техніки: відео відбиття атаки

Вранці 22 грудня у смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ “Азов” було виявлено рух чотирьох колон росіян у напрямку Добропілля. Під час штурму міста противник залучив 24 одиниці броньованої техніки.
Про це повідомили в Національній гвардії України.
Пілоти FPV-дронів та важких бомберів ОЗСП Lasar’s Group під управлінням командування 1 Корпусу НГУ “Азов” та у взаємодії з суміжними підрозділами відпрацювали по скупченню російських сил.
В результаті завданих ударів було знищено та уражено:
- 10 танків;
- 6 ББМ;
- 1 БТР;
- 1 квадроцикл;
- 4 окупантів.
Штурм здійснювався силами морської піхоти РФ.
Ураження наносилося разом із суміжними підрозділами Сил оборони, які використовували засоби артилерії та FPV-дрони.
“Значну роль у зупинці ворога відіграло мінування, здійснене інженерними підрозділами 1 Корпусу НГУ “Азов”, – йдеться в повідомленні.
Наразі триває ліквідація особового складу, який брав участь у штурмі.