“Азов” задає тренди: нова рекрутингова кампанія корпусу НГУ

1 корпус Національної гвардії «Азов» було створено лише навесні 2025 року, але підрозділ вже відзначився під час кампанії на Добропільському напрямку. Ситуацію вдалося стабілізувати, а окупанти не змогли прорватися в напрямку Добропілля і, по суті, взяти в напівоточення підконтрольну Україні частину Донецької області. В чому успіх «Азову» і як підрозділ досяг вершин серед найкращих формувань Сил оборони? Відповідь – «Азовська школа».

«Азовська школа» – ключ до розуміння військової служби

Головне – це людиноцентричність. «Азов» відкидає стереотипи українського суспільства про службу в лавах Сил оборони. В професійних підрозділах корпусу відсутня «деградація» і «радянщина». Тут не ставляться до своїх обов’язків як до «кінця життя». Це лише старт для абсолютно нової кар’єри. Але це кар’єра без конкуренції, нездорової комунікації і неповаги до особистості. В «Азові» солдати вільно спілкуються з офіцерами, а офіцери переймають досвід своїх найкращих солдатів. Це місце, де готують не «для галочки», а для того, щоб зберегти життя і здоров’я на полі бою. Це не ностальгія по минулому. Це шлях до сучасного українського війська. Технологічного, професійного, сильного.

«Азов» і бригади корпусу: розвиток через обмін досвідом

Зі створенням 1 корпусу НГУ «Азов» до його лав увійшли 5 бригад Нацгвардії: «Азов», «Любарт», «Буревій», «Кара-даг» і «Червона Калина». Це підрозділи з власною історією, досвідом і бойовим шляхом. Бригада «Азов», яка стала фундаментом для управління і принципів корпусу, активно взаємодіє з іншими підрозділами і допомагає їм запровадити ефективну систему ведення бойових дій, розвитку технологій і підготовки особового складу. Це дозволить зробити з нових рекрутів кожної бригади корпусу стресостійких, відповідальних, ініціативних та впевнених у своїх силах військовослужбовців, готових як до участі у бойових діях, так і до викликів цивільного життя після завершення війни.

Як потрапити в «Азовську школу»?

Це легше, ніж здається. Просто заповнюй анкету на azov.army та очікуй на зворотній зв’язок від оператора кол-центру. Головне – обрати бажану бригаду для проходження служби і правильно ввести свої дані, щоб з тобою швидко зв’язалися. Далі – співбесіда і підбір твоєї майбутньої посади у війську. Тож заповнюй анкету і самостійно дізнавайся про сучасну українську військову службу!