Власником затриманого США танкера виявився бізнесмен з окупованого Криму

Захоплений військовими США в Атлантичному океані нафтовий танкер Marinera (Bella 1) належить російській компанії «Буревестмарин», зареєстрованій в Рязані півроку тому, з’ясувала «Новая газета Европа». Її директор і єдиний власник – підприємець з анексованого Криму Ілля Бугай, який зараз живе в Москві. Він також обіймає посаду гендиректора в «Руснефтехимторге», яка займається торгівлею нафтопродуктами, повідомляє Радіо Свобода.

За даними газети The New York Times, у складі екіпажу є громадяни Росії та України. Російські телеграм-канали пишуть, що росіян на судні тільки двоє, а капітан є громадянином Грузії. МЗС Росії після захоплення судна закликало США «не заважати поверненню на Батьківщину» росіян з екіпажу Marinera і забезпечити їм гуманне поводження.

Генеральний прокурор і міністр юстиції США Пем Бонді заявила в четвер, що члени екіпажу танкера перебувають під слідством, винним будуть пред’явлені кримінальні звинувачення. «В результаті невиконання наказів берегової охорони члени екіпажу цього судна перебувають під повноцінним слідством, і всім винним особам будуть пред’явлені кримінальні звинувачення», – написала вона в соцмережі X.

Прес-секретар Білого Дому Каролін Левітт сьомого січня на прес-конференції заявила, що у берегової охорони є постанова американського суду, яка дозволяє арешт судна, і вона поширюється також на його екіпаж. А це означає, що його можна доставити до США і притягнути до відповідальності.

Танкер Marinera в Атлантичному океані 7 січня затримали військові США за підтримки британських колег. У момент захоплення танкер перебував неподалік від Ісландії та Фарерських островів, а після затримання він попрямував до північного узбережжя Шотландії. Наприкінці грудня танкер був перереєстрований в Росії і в момент затримання йшов під російським прапором. Мінтранс Росії підтвердив затримання Marinera владою США і засудив його.

Танкер Marinera (Bella 1) з 2024 року перебуває під американськими санкціями за перевезення іранської нафти. За даними влади США, судно в серпні 2025 року вийшло з Ірану і попрямувало до Венесуели (легка іранська нафта використовується для того, щоб «розбавляти» важку венесуельську). На момент підходу до узбережжя Венесуели в середині грудня воно йшло без національного прапора і вважалося «бездержавним». 21 грудня військові США намагалися перехопити його в Карибському морі. Однак екіпаж танкера відключив GPS-трекери і розвернув судно назад в Атлантичний океан. Судно увімкнуло транспондер тільки 1 січня.

Після спроби захоплення судна біля берегів Венесуели в кінці грудня моряки намалювали на борту судна російський прапор і повідомили, що воно переведено під юрисдикцію Росії.

Танкер після цього був перейменований і внесений до Російського морського реєстру судноплавства: тепер він зареєстрований під назвою Marinera, ходить під прапором Росії і має порт приписки в Сочі. Мінтранс Росії підтвердив, що зміни були проведені 24 грудня 2025 року.

Кремль після перейменування танкера закликав США припинити переслідування корабля і направив до США дипломатичну ноту з цього приводу. Незважаючи на це, військові США продовжили переслідувати танкер. У відповідь, як повідомляється, Росія направила в Північне море підводний човен та інші військові судна для супроводу танкера. Але вони не завадили захопленню судна.

МЗС Китаю – країни, в яку поставлялася венесуельська нафта – заявило, що затримання танкера «серйозно порушує міжнародне право», і знову заявило про неприйнятність санкцій, не схвалених Радою безпеки ООН.

У грудні Сполучені Штати оголосили, що будуть затримувати танкери, які перевозять нафту з Венесуели в порушення санкційного режиму. Кілька танкерів було затримано.